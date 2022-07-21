Honda официально представила хэтчбек Civic Type R 2023

Японский автопроизводитель Honda представил новый хэтчбек Civic Type R 2023 года, который является самым мощным автомобилем серии Honda R из когда-либо созданных.

Honda Civic Type R является шестой моделью с момента запуска серии в 1997 году. Он построен в соответствии с концепцией Ultimate Sports 2.0 на базе Civic 11-го поколения и получил 2-литровый турбированный двигатель K20 и шестицилиндровый двигатель с механической коробкой передач. Возможности разгона и максимальная скорость автомобиля не раскрыты.

Civic Type R 2023 имеет передний привод, широкие колесные арки с 19-дюймовыми матовыми черными легкосплавными дисками и сделанными на заказ шинами Michelin Pilot Sport 4S. Также установлены модернизированная тормозная система Brembo с двухсоставными тормозными дисками, обновленный радиатор для лучшего охлаждения и новая тройная конструкция выхлопа.

В салоне установлены красные ковшеобразные спортивные сиденья и кожаный руль классической формы. Информационно-развлекательная система получила 10,2-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.

Поставки Honda Civic Type R 2023 в Европе начнутся в начале 2023 года.
Спортивный седан Chery Arrizo 5 GT разгоняется до 100 км/ч в…
В сети появились первые фотографии спортивного седана Chery Arrizo 5 GT. Автомобиль получил решетку радиа…
В Китае представлен кроссовер Trumpchi Emkoo…
Китайская компания GAC представила кроссовер Trumpchi Emkoo. …
Электрический пикап Geely Radar дебютирует 12 июля…
Компания Geely набирает обороты в производстве электромобилей и уже обгоняет Tesla, запустив продажи недо…
Новейший Peugeot 408 поступит в продажу в начале 2023 года…
Stellantis представила новое поколение Peugeot 408, которое получило новый дизайн и теперь больше похоже …
Dongfeng Motor представила гибридный минивэн Dongfeng Voyah …
Компания Dongfeng Motor объявила о начале предварительных продаж автомобиля Dongfeng Voyah Dreamer в Кита…
Nissan представила новый седан Altima…
Nissan представила новый седан Altima. На данный момент автомобиль выпущен только для Северной Америки. …
Электрический кроссовер Chevrolet Blazer EV SS покажут в сле…
Компания General Motors объявила дату официальной презентации своего электромобиля Chevrolet Blazer 2024.…
Компания BAIC представила большой внедорожник BAIC BJ60…
Компания BAIC BJ60 представила на китайском рынке большой внедорожник BAIC BJ60. Автомобиль имеет схожие …
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor