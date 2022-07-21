Honda официально представила хэтчбек Civic Type R 2023

Японский автопроизводитель Honda представил новый хэтчбек Civic Type R 2023 года, который является самым мощным автомобилем серии Honda R из когда-либо созданных.

Honda Civic Type R является шестой моделью с момента запуска серии в 1997 году. Он построен в соответствии с концепцией Ultimate Sports 2.0 на базе Civic 11-го поколения и получил 2-литровый турбированный двигатель K20 и шестицилиндровый двигатель с механической коробкой передач. Возможности разгона и максимальная скорость автомобиля не раскрыты.

Civic Type R 2023 имеет передний привод, широкие колесные арки с 19-дюймовыми матовыми черными легкосплавными дисками и сделанными на заказ шинами Michelin Pilot Sport 4S. Также установлены модернизированная тормозная система Brembo с двухсоставными тормозными дисками, обновленный радиатор для лучшего охлаждения и новая тройная конструкция выхлопа.

В салоне установлены красные ковшеобразные спортивные сиденья и кожаный руль классической формы. Информационно-развлекательная система получила 10,2-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.

Поставки Honda Civic Type R 2023 в Европе начнутся в начале 2023 года.