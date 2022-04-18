Honda представила гибридный электрический седан Honda City e:HEV

Компания Honda представила гибридный электрический седан Honda City e:HEV. Компания заявляет, что гибридный автомобиль, который является преемником Honda City, может проехать 26,5 километров на одном литре топлива.

Автомобиль оснащен двухмоторной гибридной системой, соединенной с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Агрегат способен обеспечить пиковую мощность в 126 л.с. Расход 3,8 литра на 100 км. Новый гибридный электромобиль будет иметь современную переднюю камеру, которая повысит безопасность вождения. Камера имеет широкое поле зрения и помогает сканировать дорогу впереди. Он также предупреждает водителя об опасности аварии и может вмешаться в определенных ситуациях.

Honda Cars India начала принимать предварительные заказы на Honda City e:HEV, первые поставки ожидаются уже в мае 2022 года.
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