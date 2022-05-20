Honda представила свой первый электрический кроссовер Prologue

Honda, как и многие другие японские бренды, сильно отстает от своих европейских конкурентов, когда дело доходит до электрификации их автомобилей. У компании уже есть Honda e, а теперь производитель представил свой первый электрический кроссовер Prologue. Правда, на рынок машина выйдет только в 2024 году.

Prologue — это совместная разработка японского гиганта и GM, но подробностей пока нет. Вполне вероятно, что Prologue и некоторые электромобили General Motors будут иметь общую платформу. Honda планирует представить 30 новых моделей электромобилей к 2030 году и ожидает продажи 2 миллионов единиц. После запуска Prologue в 2024 году Honda планирует начать производство новых электромобилей на основе своей архитектуры e:Architecture в 2026 году, а в 2027 году у нее появятся доступные электромобили, также разработанные совместно с GM.