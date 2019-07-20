HongMeng OS не для телефонов

Huawei HongMeng или Oak OS в последние месяцы, китайский производитель утверждает, что внутренняя платформа не для смартфонов. По сообщению государственной торговой точки Xinhua, старший вице-президент Huawei Кэтрин Чен заявила, что ОС HongMeng предназначена для промышленного использования и что намерены продолжать использовать Android для смартфонов. Руководитель сказал, что платформа была в разработке задолго до того, как начались недавние разговоры об альтернативе Android.

Кэтрин Чен добавил, что мобильная платформа обычно содержит миллионы строк кода, HongMeng имела «сотни тысяч» строк и была более безопасной. Руководитель сказал, что внутренняя платформа также имеет очень низкую задержку по сравнению с мобильной операционной системой. Заявление прозвучало после того, как руководители Huawei ранее подтвердили, что работают над альтернативной мобильной операционной системой.