Honor и Qualcomm ведут предварительные переговоры о заключении сделки на поставку чипсетов

Компания Honor и Qualcomm ведут предварительные переговоры о заключении сделки на поставку чипсетов.

Теперь и MediaTek еще один ведущий производитель процессоров для смартфонов, подтвердила, что они находится в процессе определения и оценки юридических вопросов, связанных с ограничениями, наложенными Соединенными Штатами на компанию Huawei. Если все сложится в ее пользу, то компания сможет поставлять чипсеты для Honor.

До конца 2020 года, компания завершит подписание новых трудовых договоров со своим персоналом. И после этого, новая компания Honor будет готова выйти на рынок в январе 2021 года. Как ожидается, компания выпустит новые смартфоны серии V40.
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