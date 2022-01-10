Honor официально представила Magic V

После демонстрации своего первого складного смартфона в декабре, компания Honor наконец представила Magic V. Как и устройства Samsung Z Fold, это смартфон с двумя экранами. Он оснащен 6,45-дюймовым внешним дисплеем с плотностью пикселей 431 PPI, разрешением 2560 x 1080, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Но открыв смартфон, пользователи получат доступ к 7,9-дюймовому дисплею с плотностью пикселей 381 PPI, разрешением 2272 x 1984, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 10:9. Оба OLED-экрана немного больше, чем соответствующие дисплеи Galaxy Z Fold 3, и поддерживают 100% цветовую гамму DCI-P3. Honor утверждает, что Magic V — первый складной смартфон с сертификацией IMAX Enhanced.

Компания заявляет, что шарнир с каплевидным вырезом помогает сделать дисплей «гладким». Oppo использует аналогичный стиль шарнира в недавно анонсированном складном устройстве Find N. Также стоит отметить, что Magic V имеет ширину 72,7 мм и толщину 14,3 мм в сложенном состоянии, а в раскрытом состоянии эти размеры увеличиваются до 141,1 мм в ширину и 6,7 мм в толщину. В его корпусе высотой 160,4 мм находится аккумулятор емкостью 4750 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 66 Вт. Представитель компании говорит, что вы можете полностью зарядить аккумулятор за 40 минут или до 50 процентов его емкости всего за 15 минут. И, конечно же, Magic V работает на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 со встроенным модемом 5G и графическим процессором Adreno 730, а ещё смартфон имеет 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и поддержку двух SIM-карт.