Honor официально представила Magic V

После демонстрации своего первого складного смартфона в декабре, компания Honor наконец представила Magic V. Как и устройства Samsung Z Fold, это смартфон с двумя экранами. Он оснащен 6,45-дюймовым внешним дисплеем с плотностью пикселей 431 PPI, разрешением 2560 x 1080, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Но открыв смартфон, пользователи получат доступ к 7,9-дюймовому дисплею с плотностью пикселей 381 PPI, разрешением 2272 x 1984, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 10:9. Оба OLED-экрана немного больше, чем соответствующие дисплеи Galaxy Z Fold 3, и поддерживают 100% цветовую гамму DCI-P3. Honor утверждает, что Magic V — первый складной смартфон с сертификацией IMAX Enhanced.

Компания заявляет, что шарнир с каплевидным вырезом помогает сделать дисплей «гладким». Oppo использует аналогичный стиль шарнира в недавно анонсированном складном устройстве Find N. Также стоит отметить, что Magic V имеет ширину 72,7 мм и толщину 14,3 мм в сложенном состоянии, а в раскрытом состоянии эти размеры увеличиваются до 141,1 мм в ширину и 6,7 мм в толщину. В его корпусе высотой 160,4 мм находится аккумулятор емкостью 4750 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 66 Вт. Представитель компании говорит, что вы можете полностью зарядить аккумулятор за 40 минут или до 50 процентов его емкости всего за 15 минут. И, конечно же, Magic V работает на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 со встроенным модемом 5G и графическим процессором Adreno 730, а ещё смартфон имеет 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и поддержку двух SIM-карт.
Комментарии и отзывы Honor Magic V
Новый городской кроссовер Toyota Aygo X…
Новый городской кроссовер Toyota Aygo XToyota выпустила новую версию своего Aygo, Toyota Aygo X, который является городским кроссовером и имеет …
Dodge планирует прекратить выпуск Charger и Challenger к 202…
Dodge планирует прекратить выпуск Charger и Challenger к 202Dodge является одним из брендов выпускающий мощные маслкары. У компании есть двухдверный Challenger и чет…
Nissan представит крутые автомобили SEMA…
Nissan представит крутые автомобили SEMAПоклонники автомобилей будут рады узнать, что SEMA снова будет проходить в Лас-Вегасе со 2 по 5 ноября. N…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956Компания Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956, выигравшего Ле-Ман в 1985 году. Авто…
Обновленный внедорожник Skoda Karoq получил официальный стат…
Обновленный внедорожник Skoda Karoq получил официальный статSkoda представила свой обновленный внедорожник, Skoda Karoq. Новый автомобиль получил ряд изменений в диз…
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination …
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination Porsche объявила о расширении сети зарядных станций Porsche Destination Charging в Сингапуре, которая раб…
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001…
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001Zeekr 01 находится в разработке уже довольно давно. Но ожидание наконец-то закончилось, поскольку информа…
Представлен Genesis G90 2022 года…
Представлен Genesis G90 2022 годаКомпания Genesis опубликовала несколько фотографий внешнего вида своего нового седана Genesis G90 2022 го…
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor