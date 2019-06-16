Hot Wheels ID теперь можно сканировать в приложении, чтобы отслеживать скорость и статистику

За последние несколько лет Hot Wheels многое сделала для того, чтобы заново изобрести себя как бренд, который представляет собой нечто большее, чем просто маленькие литые автомобили.

Hot Wheels ID выглядят как обычные автомобили, но каждый имеет крошечный чип NFC внизу, который позволяет отслеживать время и скорость каждого автомобиля. Теперь, когда дети утверждают, что их машина самая быстрая, у них есть данные, чтобы поддержать это. Просто поместите автомобиль в пусковую установку насоса, прикрепленную к гусенице, и несколько раз нажмите большую кнопку, чтобы привести автомобиль в движение. Но сама трасса теперь заполнена технологией, а главное - считывателем NFC, который подсчитывает, сколько раз каждая машина проезжает по ней. Эти данные отправляются обратно в новое приложение ID для Android и iOS через Bluetooth LE, вычисляя статистику, такую ​​как количество пройденных кругов, максимальная скорость и общее пройденное расстояние.

К сожалению, накопление коллекции не будет дешевым. Каждый автомобиль с поддержкой NFC будет стоить $7. Race Portal, позволяющая сканировать и отслеживать автомобили, будет продаваться самостоятельно за $ 40, включая два эксклюзивных автомобиля. Smart Track Kit, который поставляется с двумя автомобилями id, Smart Portal и 16 треками стоит $ 179,99.