Huawei Ascend 910C демонстрирует 60% мощности NVIDIA H100

Если искусственный интеллект DeepSeek оказался недостаточно значительным прорывом, то вскоре мир сможет увидеть ещё более масштабный прорыв Китая в сфере ИИ-оборудования — новый чип Huawei, заточенный под центры обработки данных, может серьёзно нарушить доминирование NVIDIA на рынке. Китайские источники утверждают, что грядущий ИИ-чип Huawei Ascend 910C может составить конкуренцию NVIDIA H100 — его производительность, по словам инсайдеров, уже достигла 60% от уровня флагманского ускорителя Hopper, обеспечивая отличные результаты в сложных задачах. Благодаря данному чипу компании вроде DeepSeek могут получить серьёзные преимущества, выстраивая вычислительные мощности на основе чипов Huawei, так как они банально доступнее.

По имеющейся информации западных журналистов, Ascend 910C является полностью внутренней разработкой Huawei, которую производят по 7-нм техпроцессу компании SMIC с 53 миллиардами транзисторов под капотом. Более того, Huawei с первого дня обеспечила поддержку ИИ-моделей DeepSeek и сделала чип совместимым с вычислительными стеком NVIDIA CUDA, что значительно упрощает работу разработчиков. Если у компании всё в итоге получится и производство будет массовым, то можно будет говорить о серьёзном доминировании на рынке ИИ в Китае, а это огромная страна, где собственные чипы и производство могут дать огромный прирост доходов компаниям, работающим над обработкой данных. Будет интересно посмотреть на развитие в этом направлении.