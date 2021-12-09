Huawei HiSilicon Hi3731V110 - новый чип для телевизоров с разрешением Full HD

HiSilicon - полупроводниковая компания, принадлежащая Huawei. Он известен мобильными SoC под брендом Kirin, которые когда-то использовались в смартфонах HUAWEI и HONOR. Это подразделение объявило о выпуске нового чипсета для телевизоров с разрешением Full HD.

Hi3731V110 - это название нового чипа ATV (Advanced Television) компании HiSilicon. Он разработан для телевизоров с дисплеем полной четкости (FHD, 1080p). Последняя микросхема от компании представляет собой 32-разрядный процессор собственной разработки на базе архитектуры RISC-V. Чипсет поддерживает собственную версию LiteOS от Huawei, которая обеспечивает быстрый запуск. Будучи чипом для телевидения, он поддерживает стандартные демодуляции аудио / видео. Он также совместим с основными видео- и аудиокодеками. Чипсет может передавать контент с разрешением до 1080p при 60 Гц. Он поддерживает все современные порты, такие как HDRMI с eARC, USB 2.0 и S / PDIF.