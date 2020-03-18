Huawei Kirin 820 5G готовится к релизу

Китайские компании, заметив сильное давление со стороны американских компаний, которые производят процессоры и софт, приняли решение вложить средства с свои собственные разработки. Благодаря этому компании из Китая стали выпускать свои процессоры и получать при этом достаточно хороший прирост прибыли, так как им не нужно платить деньги другим компаниям за покупку и разработку ЦП. В итоге сейчас в сеть слили характеристики процессора Huawei Kirin 820 5G, который очень круто выглядит и при этом обладает низким потреблением энергии. Этого хватит, чтобы будущие смартфоны среднего класса обладали достаточно высокой производительностью и могли конкурировать с процессорами других компаний. И это хорошие новости на самом деле.