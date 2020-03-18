Huawei Kirin 820 5G готовится к релизу

2020-03-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Kirin 820 5G; [76]
Китайские компании, заметив сильное давление со стороны американских компаний, которые производят процессоры и софт, приняли решение вложить средства с свои собственные разработки. Благодаря этому компании из Китая стали выпускать свои процессоры и получать при этом достаточно хороший прирост прибыли, так как им не нужно платить деньги другим компаниям за покупку и разработку ЦП. В итоге сейчас в сеть слили характеристики процессора Huawei Kirin 820 5G, который очень круто выглядит и при этом обладает низким потреблением энергии. Этого хватит, чтобы будущие смартфоны среднего класса обладали достаточно высокой производительностью и могли конкурировать с процессорами других компаний. И это хорошие новости на самом деле.


Комментарии и отзывы Huawei Kirin 820 5G
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Подборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mmПодборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 BlackЛучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black
Из-за отмены MWC 2020 Xiaomi, Oppo и Rea...
Из-за отмены MWC 2020 Xiaomi, Oppo и ReaВ связи с отменой Mobile World Congress 2020 несколько крупнейших производителей техники были вынуждены о...
Смартфон Samsung Galaxy A81 не получит п...
Смартфон Samsung Galaxy A81 не получит пГлавной особенностью прошлогоднего смартфона Samsung Galaxy A80 стала поворотная камера, которая выступал...
AOC Q27G2U порадовал характеристиками...
AOC Q27G2U порадовал характеристикамиВ последнее время все чаще производители мониторов говорят о том, что модели с разрешением FullHD являютс...
Новинка от Realme Buds Air...
Новинка от Realme Buds AirКомпания Realme выпустила аккуратные наушники среднего варианта под названием Realme Buds Air. Функции...
Huawei Enjoy 10e с батареей на 5000 мАч ...
Huawei Enjoy 10e с батареей на 5000 мАч Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон под названием Huawei Enjoy 10e. ...
Обзор Razer DeathAdder V2 (RZ01-03210100...
Обзор Razer DeathAdder V2 (RZ01-03210100Не так давно компания Razer обновила популярную серию игровых мышек DeathAdder, ставшую за время своего с...
Новая модель от ZTE Blade 20 Smart ...
Новая модель от ZTE Blade 20 Smart Компания ZTE выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под интересным названием ZTE Blade...
Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 ...
Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 В наше распоряжение попало сразу три видеокарты Zotac, а также несколько свежих видеокарт NVIDIA и AMD, п...
Zalman Z-Machine 300 стоит крайне дорого...
Zalman Z-Machine 300 стоит крайне дорогоОфициально представлен компьютерный корпус Zalman Z-Machine 300, который выглядит очень необычно и привле...
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL...
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-ALВслед за тестом башенного кулера THERMALTAKE UX200 ARGB с подсветкой, мы детально рассмотрим еще одну нов...
Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-5...
Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-5Не так давно состоялся анонс новой линейки твердотельных накопителей GOODRAM PX500 512GB, подключаемых с ...
Half-Life Black Mesa 1.0 скоро появится...
Half-Life Black Mesa 1.0 скоро появитсяCrowbar Collective выпустила версию обновления 1.0 для Black Mesa. Обновление принесет улучшенную графику...
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбоксОбзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor