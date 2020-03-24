Huawei Kirin 820 5G оказался мощнее, чем Kirin 980 и Qualcomm Snapdragon 855

Предстоящий чипсет компании Huawei среднего класса Kirin 820 5G должен заменить прошлогодний Kirin 810. Он представляет собой 7-нм чип с использованием ядра процессора Cortex-A76, а также графического процессора Mali G77. Говорят, что процессор Mali G77 имеет прирост производительности от 120 до 140% на мм² по сравнению с G76.

По результатам тестирования Geekbench 4, Kirin 820 превосходит Kirin 980 как по одноядерной, так и по многоядерной производительности. В отличие от Qualcomm Snapdragon 855, он рассчитан на многоядерную производительность, но на шаг впереди в одноядерной производительности.

Ожидается, что Kirin 820 5G появится в линейке будущих телефонов, таких как HONOR 30S.