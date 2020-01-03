Huawei Kirin 820 готовится к релизу

Появилась весьма интересная информация о том, что китайская компания Huawei прямо сейчас разрабатывает процессор Kirin 820, который построен на 6 нанометровой технологии и обладает минимальным уровнем потребления энергии, благодаря чему процессор не перегревается и не требует дополнительного охлаждения в играх или каких-либо тяжелых программах. Конечно, пока что это только слух, но если он окажется верным, то компания действительно сможет уделать конкурентов, которые длительное время выпускает мобильные процессоры. Верим в это с большой надеждой, ведь чем больше на рынке конкурентов, тем лучше для потенциального покупателя, так как цены будут снижаться как на сами процессоры, так и на конечную продукцию тоже.