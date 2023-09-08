Huawei Kirin 9000S разрушит бизнес Qualcomm

Несмотря на торговые санкции, наложенные на компанию Huawei, она по-прежнему остаётся одним из крупнейших клиентов компании Qualcomm. Аналитики мобильного рынка отмечают, что компания купила 23-25 миллионов чипов в 2022 году и 40-42 миллионов чипов в 2023 году. И учитывая, что в 2024 году китайская компания полностью перейдёт на собственные процессоры линейки Kirin, по мнению аналитика Минг-Чи Куо в следующем году Qualcomm будет поставлять примерно на 50-60 миллионов чипов меньше, что существенно снизит её доходы в течение всего 2024 года. Если предположить, что речь идёт о процессорах уровня Snapdragon 8 Gen 3, а стоимость одной системы на кристалле в данном случае составляет 180 долларов, то в следующем году Qualcomm может потерять примерно 10,8 миллиардов долларов дохода.

Кроме того, пока неясно, намерена ли компания Huawei предложить Kirin 9000S большему числу китайских брендов в следующем году, но если это произойдёт, то, скорее всего, процессоры будут продаваться по более низкой цене, чем собственные предложения Qualcomm. Кроме того, Куо отмечает, что Apple собирается представить свой модем 5G в 2025 году, поэтому через два года Qualcomm может столкнуться с падением продаж чипов до минимального уровня. Да и Samsung уже работает над собственным процессором, что в итоге негативно скажется на уровне продаж некогда лидера рынка в лице Qualcomm. Всё дело в ценах — компаниям дешевле создавать свои чипы, чем покупать решения других компаний.