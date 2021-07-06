Huawei MatePad 11 официально анонсировали

Планшет MatePad 11, кратко упомянутый на презентации Huawei в прошлом месяце, теперь является официальным — устройство, работающее под управлением HarmonyOS 2, было представлено сегодня в Китае. И, как и MatePad Pro 10.8, оно также оснащено процессором Snapdragon. Huawei оснастила планшет 10,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 точек и частотой обновления 120 Гц. Стоит отметить, что дисплей имеет рамки среднего размера и одинаковой толщины со всех сторон. Также планшет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 и 6 ГБ оперативной памяти. Заинтересованные покупатели смогут при покупке выбрать объём памяти в 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. А ещё есть слот для карт MicroSD, который позволяет пользователям добавить до 1 ТБ памяти.

Дополнительно Huawei MatePad 11 имеет 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8, там же есть светодиодная вспышка. Ещё планшет работает с M-Pencil 2-го поколения, а также имеет фирменную дополнительную магнитную клавиатуру (покупается отдельно), которая позволяет использовать планшет в качестве небольшого ноутбука. Кроме того, производитель дополнительно оборудовал планшет модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и OTG с поддержкой обратной зарядки, а под капотом устройства находится аккумулятор на 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Стоимость планшета для нашего рынка пока что не сообщается, так как устройство за пределы Китая пока что официально никто не поставлял и даже не планирует.