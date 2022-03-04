Huawei MateStation X с процессором Ryzen 7 5800H, поступит в продажу за 2215 долларов

В прошлом году Huawei официально анонсировала свой первый моноблок в линейке Mate, получивший название Huawei MateStation X, который обладает мощным набором характеристик. Несколько дней назад была анонсирована новая модель устройства на 1 ТБ. Теперь топовая модель Huawei MateStation X доступна для покупки на китайском рынке. Модель с объемом 1 ТБ имеет цену в 13 999 юаней, что составляет около 2 215 долларов.

С точки зрения дизайна устройство очень похоже на монитор Huawei MateView. Он оснащен 28,2-дюймовым дисплеем 4K+ 3:2 с разрешением экрана 3840 x 2560 пикселей и соотношением экрана к корпусу 92 процента. Под капотом Huawei MateStation X установлен процессор AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800H в сочетании с оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 ТБ. Он также оснащен 1-мегапиксельной HD-камерой 720p для видеозвонков. Huawei поставляет MateStation X со своей беспроводной клавиатурой Huawei.
Комментарии и отзывы Huawei MateStation X
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