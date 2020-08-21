Huawei Qingyun W510 готовят к релизу

Несмотря на то, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, производитель все еще пытается работать в направлении создания чего-то нового и интересного. Например, производитель создает свой персональный компьютер, который называется Huawei Qingyun W510 и в ближайшем будущем уже будет представлен общественности. Стоит сказать, что инсайдеры сообщают, что компьютер уже планируют собирать в ближайшее время, так что если вы планировали приобрести себе именно готовый компьютер, то стоит подождать эту новинку на российском рынке. Возможно, производитель предоставит возможность купить доступный компьютер за разумные деньги, который при этом будет обладать всеми необходимыми характеристиками и возможностями.