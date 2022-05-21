Huawei анонсировала смарт-датчик Huawei S-Tag для здоровья и спорта

Huawei представила серию новых продуктов для международного рынка. Помимо складного смартфона Huawei Mate Xs 2 с закругленным экраном, фитнес-браслета Huawei Band 7, смарт-часов Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch D с тонометром и браслета Watch Fit 2 с огромным для своего класса экраном, фитнес-датчик также был представлен Huawei S Tag.

Huawei S-Tag представляет собой компактный и многофункциональный смарт-датчик. В отличие Apple AirTag и Samsung Galaxy SmartTag, она предназначена для других задач и предлагает значительно больший функционал. Huawei S-Tag поможет отслеживать состояние тела пользователя и эффективность тренировок, улучшать беговые показатели и снижать вероятность травм во время бега. Благодаря компактности и весу 7,5 грамм (без клипсы) датчик можно носить во время тренировок. Он состоит из двух частей, которые легко отделяются друг от друга.

Huawei S-Tag оснащен 9-осевыми датчиками, которые могут контролировать технику бега, считывая движения стопы и талии пользователя. Датчик анализирует 13 параметров, помогая добиться идеальной техники бега. Собирая данные во время тренировки, устройство предоставляет пользователям профессиональные рекомендации, основанные на совместных исследованиях Huawei и Китайского института спортивных наук.

Huawei S-Tag подключается к смартфону через приложение Huawei Health, а также к умным часам через Bluetooth. Помимо бега, датчик поддерживает велотренировку, считывая частоту вращения педалей, скорость и пройденное расстояние. Кроме того, производитель обещает безопасное погружение в воду на глубину до 50 метров. Цена и точные сроки начала продаж пока не объявлены.
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