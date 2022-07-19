Huawei анонсирует новую операционную систему HarmonyOS 3

Компания Huawei официально анонсирует свою операционную систему нового поколения HarmonyOS 3. В ОС появятся новые функции и будет улучшен интерфейс для более удобного взаимодействия с устройством. В прошлом месяце Huawei выпустила бета-версию для разработчиков и публичный бета-тест грядущей HarmonyOS 3. Она поддерживается на таких устройствах, как серия смартфонов P50, Mate 40 и MatePad Pro 2021 года. Huawei также готовится к запуску телевизора Smart TV на базе HarmonyOS 3.

Официальный запуск HarmonyOS 3 следующего поколения состоится 27 июля.
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