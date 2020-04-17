Huawei будет покупать чипы у компании SMIC

Huawei столкнулась с проблемами поставки из США. Представители компании объявили о взаимовыгодном сотрудничестве с компанией SMIC. Многие считают производителя SMIC не конкурентоспособным, но у компании другие планы на этот счет. Они планируют вывести 7 нм чипы к концу 2020 года, пропустив 10 нм.

США в свою очередь, готовят документы для запрета компании TSMC торговать с Huawei. Рисковать TSMC не стоит, и скорее всего они откажуться от партнерства. Но TSMC останется на плаву, так как ее продуктами пользуются другие крупные технологические гиганты, такие как, AMD и NVIDIA.