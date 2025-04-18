Huawei будет выпускать автомобили под брендом Shangjie

Сегодня технологический гигант Huawei официально представил ещё один автомобильный бренд — Shangjie. Этот проект реализуется в партнёрстве с крупнейшим китайским автопроизводителем SAIC Motor. Презентацию нового бренда провёл один из топ-менеджеров Huawei — Ричард Ю. Он также объявил, что первый электромобиль под маркой Shangjie выйдет уже этой осенью. По словам президента SAIC Цзя Цзяньсю, стартовые инвестиции в проект составят 6 миллиардов юаней (примерно 739 миллионов долларов), и над брендом будет трудиться команда из более чем 5000 специалистов. Он также сообщил, что Shangjie будет использовать самые передовые производственные мощности SAIC, а в будущем получит собственный завод.

Shangjie, по словам представителей компаний, будет делать ставку на современный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта в управлении. Характеристики первого автомобиля под маркой Shangjie пока не раскрываются, однако по данным китайских СМИ, модель ориентирована на молодую аудиторию, а стартовая цена составит около 150000 юаней (примерно 19000 долларов), что сделает её самой доступной в линейке автомобилей Huawei. Ожидается, что автомобили Shangjie будут продаваться через существующую сеть продаж компании, а первый электромобиль бренда, согласно инсайдерской информации, будет построен на базе новой модели SAIC Roewe. Это хорошая новость, потому что китайский автопром сейчас очень хорошо себя показывает на мировой арене.