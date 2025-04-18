Huawei будет выпускать автомобили под брендом Shangjie

Shangjie, по словам представителей компаний, будет делать ставку на современный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта в управлении. Характеристики первого автомобиля под маркой Shangjie пока не раскрываются, однако по данным китайских СМИ, модель ориентирована на молодую аудиторию, а стартовая цена составит около 150000 юаней (примерно 19000 долларов), что сделает её самой доступной в линейке автомобилей Huawei. Ожидается, что автомобили Shangjie будут продаваться через существующую сеть продаж компании, а первый электромобиль бренда, согласно инсайдерской информации, будет построен на базе новой модели SAIC Roewe. Это хорошая новость, потому что китайский автопром сейчас очень хорошо себя показывает на мировой арене.