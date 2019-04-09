Huawei готова продавать свои 5G-модемы компании Apple

Недавние сообщения показали, что Apple, возможно, придется отложить запуск iPhone 5G из-за отсутствия модемов 5G. Компания использует чипсеты Intel на своих телефонах, но модем Intel 5G еще не готов. Из-за этого Apple может не объединиться с Intel, поскольку это будет означать, что ей придется подождать до конца 2020 года или позже, чтобы выпустить iPhone 5G. Бренд также вряд ли станет партнером MediaTek или Samsung. Однако есть еще один игрок, который теперь готов продавать свой 5G-модем - Huawei.

Компания Huawei подтвердила, что открыта для продажи своих 5G модемов для Apple. Huawei уже много лет производит и использует собственные чипсеты. Apple определенно выиграет от использования этого модема на iPhone 5G. Этот модем позволит использовать телефон в зонах, где нет покрытия 5G. В недавнем отчете говорилось, что Intel сможет предоставить чипсеты 5G к 2020 году.