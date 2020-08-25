Huawei готовит процессор Kirin 9000

Компания Huawei в последнее время стала весьма активно использовать свои собственные технологии и разработки, так как производитель столкнулся с различными запретами на рынке смартфонов. Компании из США больше не поставляют производителю свои технологии, так что пришло время компании делать свои процессоры и прочие аппаратные составляющие. Например, к релизу в сентябре готовится новейший процессор Huawei Kirin 9000 для мобильных устройств, который не будет уступать потенциальным конкурентам в плане производительности. Вопрос только в том, какие особенности у него будут помимо производительности в синтетических программах. Ожидаем релиза и тогда уже можно будет поговорить более предметно, пока что новостей на эту тему нет.

Комментарии и отзывы Huawei Kirin 9000
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