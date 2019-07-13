Huawei готовится представить EMUI 10

Huawei должна объявить о следующей основной версии своего мобильного пользовательского интерфейса EMUI 10.0 конференции разработчиков Huawei 2019 9 августа.

Компания в настоящее время имеет версию 9.1 и может быть найдена на таких устройствах, как флагманская серия P30. Но список растет, так как Huawei объявила о намерении довести ОС до 49 других устройств Huawei и Honor. EMUI 9.1 основан на Android 9 Pie, в то время как предстоящий EMUI основан на Android Q, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.

Ожидается, что помимо новых операционных систем Huawei расскажет о последних достижениях 5G и представит новые инструменты разработки.