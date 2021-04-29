Huawei хочет купить производителя автомобилей

Huawei Technologies, по-видимому, ведет переговоры о получении контроля над электрическим подразделением небольшого автопроизводителя, базирующегося в Китае. Это значит, что компания все глубже погружается в рынок электромобилей. Согласно сообщению Reuters, китайский технологический гигант ведет переговоры с Chongqing Sokon о приобретении контрольного пакета акций автомобильного производителя Chongqing Jinkang New Energy Automobile. Естественно, этот шаг позволит производителю бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования выпускать умные автомобили под собственным именем. Впрочем, это довольно ожидаемая новость, ведь на рынок умных автомобилей сейчас выходят абсолютно все крупные производители.

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