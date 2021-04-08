Huawei и Arcfox выпустили свой первый электромобиль

Китайская компания Huawei Technologies и автопроизводитель Arcfox выпустили свой первый электромобиль с полным набором функций автономного вождения.

Автомобиль под названием Arcfox aS HBT является первым автомобилем, оснащенным Huawei HI, который представляет собой полное интеллектуальное автомобильное решение на базе HarmonyOS . Он также оснащен лидарным чипом и поддерживает подключение 5G.

Автомобиль будет доступен для покупки с 17 апреля. Автомобиль способен к автономному вождению третьего уровня , что позволяет водителям безопасно отвлекаться от дороги при определенных условиях, чему способствует датчик Lidar, который является сокращением от определения и определения расстояния. Датчик Lidar похож на радар, но использует свет вместо радиоволн и, таким образом, обеспечивает более высокую точность в определенных условиях благодаря более коротким волнам. Компания Huawei не планирует создавать собственный автомобиль и заинтересована только в поставках своих технологий существующим автопроизводителям.
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