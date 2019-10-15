Huawei может установить две ОС на свои смартфоны

Huawei рассматривает возможность установки на свои смартфоны двух операционных систем, причем не только в новых, которые он выводит на рынок, но и в нынешние. Это существующая Android и собственная операционная система Harmony OS.

Несколько месяцев назад Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS. Программное обеспечение, которое будет совместимо со всеми его устройствами. И это на самом деле уже работает на телевизорах Honor и Huawei. Но реальность такова, что до установки на смартфон у него еще не больше пары лет.

Идея состоит в том, чтобы разрешить двойную загрузку, так что пользователь мог выбрать, какой из двух он хочет использовать в то или иное время.