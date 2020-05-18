Huawei останется без процессоров TSMC

Недавно появились слухи о введении новых санкций против компании Huawei властями США, которые запретят производителям софта и железа работать с китайским гигантом. Это, конечно, сильно ударит как по одной, так и по другой стороне. К примеру, компания TSMC теперь не будет производить процессоры для Huawei, а ведь именно китайская компания заказывала 20% от общей продукции компании в год. То есть, теперь компания будет получать на одну пятую меньше денег, что в условиях общей прибыли компании TSMC — громадные деньги. Но и у китайской компании теперь тоже проблемы, так как ей нужно активно работать в направлении того, чтобы производить процессоры самостоятельно. Ждем, когда ситуация будет более ясной, дабы обсудить этот момент.