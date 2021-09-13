Huawei отправила в продажу мощный ПК MateStation S

Huawei, для которой год является спокойным с точки зрения выпуска смартфонов, пытается попадать в новости, выпуская на рынок другие продукты. Например, последним шагом китайского технологического гиганта стал новый настольный компьютер под названием Huawei MateStation S. Стоит сказать, что компьютер Huawei MateStation S имеет небольшой корпус размером 293 x 93 x 315,5 мм и выполнен в стиле Star Trek. Что касается конфигурации спецификаций, он оснащен процессором AMD Ryzen 5 4600G или AMD Ryzen 7 4700G, поддерживает до двух двухканальных модулей памяти DDR4 и имеет твердотельный накопитель (SSD) емкостью 512 ГБ. Компьютер поддерживает совместную работу со смартфонами, но для этого его необходимо использовать с проводной клавиатурой Huawei K150. Благодаря этой функции его можно использовать для связывания двух экранов, передачи файлов и редактирования между устройствами.

Хотя компания четко не упомянула об этом, вполне вероятно, что компьютер работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 из коробки. Поскольку он не предназначен для профессионалов, скорее всего, на нем предустановлена ​​Windows 10 Home Edition. Huawei MateStation S выпускается в двух моделях и уже выставлен на предварительную продажу на внутреннем рынке Китая. Модель на базе AMD Ryzen 5 4600G с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD 600 долларов, в то время как другая модель с AMD Ryzen 7 4700G вместе с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD стоит уже 790 долларов.
Комментарии и отзывы Huawei MateStation S
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