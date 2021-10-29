Huawei поделился списком устройств с EMUI 12…

Последние серии Huawei Mate и P должны ожидать бета-версию программного обеспечения в ближайшие месяцы. Как и Harmony OS 2.0, EMUI 12 уделяет большое внимание интеграции экосистемы Huawei с простым обменом файлами и удаленным управлением различными устройствами Huawei. Ожидаются также новые анимации и дизайн, а самым большим изменением пользовательского интерфейса, вероятно, станет оттенок уведомлений. Теперь он разделен на две части: смахивание вниз с левой стороны строки состояния открывает панель уведомлений, а выполнение того же действия справа вызовет быстрые переключатели, ползунок яркости и элементы управления мультимедиа.