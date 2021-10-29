Huawei поделился списком устройств с EMUI 12

Пока Huawei переводит свои китайские смартфоны на свою платформу HarmonyOS, международные подразделения все еще работают на EMUI 12. Компания только что объявила список устройств, которые получат EMUI 12, начиная с первого полугодия 2022 года. Huawei не сообщает, на какой версии Android основан EMUI 12, но, судя по недавно выпущенной nova 9 , можно с уверенностью предположить, что это Android 11.

Последние серии Huawei Mate и P должны ожидать бета-версию программного обеспечения в ближайшие месяцы. Как и Harmony OS 2.0, EMUI 12 уделяет большое внимание интеграции экосистемы Huawei с простым обменом файлами и удаленным управлением различными устройствами Huawei. Ожидаются также новые анимации и дизайн, а самым большим изменением пользовательского интерфейса, вероятно, станет оттенок уведомлений. Теперь он разделен на две части: смахивание вниз с левой стороны строки состояния открывает панель уведомлений, а выполнение того же действия справа вызовет быстрые переключатели, ползунок яркости и элементы управления мультимедиа.