Huawei показала электрический кроссовер Aito M5e

В сети опубликованы фото нового электрического кроссовера Huawei Aito M5e. Он мало чем отличается от гибрида Aito M5, разница лишь в том, что у Aito M5 двигатель внутреннего сгорания, а у Aito M5e электромотор.

Габариты Aito M5e следующие: 4785 х 1930 х 1620 мм, а длина колесной базы — 2880 мм. Снаряженная масса электромобиля составит 2235-2350 кг в зависимости от емкости аккумулятора. Утверждается, что Huawei Aito M5e получит литий-железо-фосфатную тяговую батарею. Внутри салоне будет большой информационный дисплей, система помощи водителю и многое другое.

Aito M5e будет приводиться в движение собственными электродвигателями Huawei CYS210XY0P1 мощностью 225 л.с. и CTZ196XY0P4 мощностью 272 л.с. То есть в топе автомобиль будет полноприводным, а мощность его силовой установки составит 497 л.с.

Официальная премьера кроссовера Aito M5e состоится в сентябре в Китае, а первые покупатели получат электромобиль уже в октябре.