Huawei получила патент на технологию, связанную с миграцией приложений Android

Китайский технологический центр Huawei добился огромного прогресса в разработке собственной операционной системы HarmonyOS. У Huawei также есть рынок приложений, известный как AppGallery, где можно приобрести все большее количество приложений как на базе HarmonyOS, так и на базе Android. Китайская компания опубликовала новую технологию, связанную с миграцией приложений Android, возможно, на HarmonyOS. Патент на новую технологию был подан в Китайское ведомство интеллектуальной собственности в июне 2020 года, и теперь он получил сертификат под номером CN113821333A.

Новую технологию можно использовать для экспорта и восстановления основной информации о ресурсах и приложениях Android в операционной системе Android. Новое приложение также может создавать коллекции информации о ресурсах для приложений Android. Патент относится к области технологии операционных систем и может также вызывать драйверы ядра Ashmem и Binder для экспорта соответствующей информации о ресурсах.