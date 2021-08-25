Huawei построит автомобили с 5G

Примечательно, что автомобильные чипы не считаются сложными, поэтому это снижает планку получения одобрения. Человек, осведомленный об утверждении лицензии, утверждает, что компания получает разрешение на использование микросхем в транспортных средствах, которые могут иметь другие компоненты с поддержкой 5G. Как уже отмечалось, Huawei проявила интерес к разработке компонентов для электромобилей, что рассматривается как следующий большой шаг в области технологий. Ранее в этом году китайская компания представила решение для автономной системы вождения ADS, которое было впервые продемонстрировано на BAIC Arcfox Alpha S. Автомобиль является первым умным электромобилем, оснащенным лидарным решением Huawei, и первой моделью, оснащенной ОС Huawei Harmony.