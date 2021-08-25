Huawei построит автомобили с 5G

За последние пару лет процветающий бизнес Huawei резко ухудшился, когда Соединенные Штаты включили китайскую компанию в свой чёрный список юридических лиц, фактически запретив компании вести дела с американскими фирмами. Поскольку бизнес по производству смартфонов и чипсетов у китайского гиганта практически отсутствует, производитель начал сосредотачиваться на других направлениях бизнеса, включая ПК и автомобили. Теперь, похоже, Huawei наконец-то дождалась хороших новостей в этом направлении. В новом отчете Reuters указывается, что Соединенные Штаты одобрили лицензионные заявки на сотни миллионов долларов для Huawei Technologies на покупку чипов для своего растущего бизнеса по производству автокомпонентов.

Примечательно, что автомобильные чипы не считаются сложными, поэтому это снижает планку получения одобрения. Человек, осведомленный об утверждении лицензии, утверждает, что компания получает разрешение на использование микросхем в транспортных средствах, которые могут иметь другие компоненты с поддержкой 5G. Как уже отмечалось, Huawei проявила интерес к разработке компонентов для электромобилей, что рассматривается как следующий большой шаг в области технологий. Ранее в этом году китайская компания представила решение для автономной системы вождения ADS, которое было впервые продемонстрировано на BAIC Arcfox Alpha S. Автомобиль является первым умным электромобилем, оснащенным лидарным решением Huawei, и первой моделью, оснащенной ОС Huawei Harmony.
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