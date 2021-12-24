Huawei представил электромобиль AITO M5 EV на базе HarmonyOS в Китае

Китайский технологический гигант Huawei быстро набирает обороты, которые были существенно остановлены режимом массовых санкций со стороны США. Компания активно развивала свою диверсификацию по нескольким направлениям, включая производство электромобилей в партнерстве с автопроизводителями.

Используя собственное программное решение HarmonyOS, компания быстро развивает свою экосистему, которая будет в достаточной мере застрахована от внешних потрясений. Первым электромобилем Huawei, использующим собственную операционную систему HarmonyOS, станет Aito M5, гибридный автомобиль, работающий как на электричестве, так и на бензине.

Ричард Ю, исполнительный директор и генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, сделал объявление на мероприятии по запуску зимнего продукта Huawei. Первые поставки Aito M5 намечены на февраль 2022 года после празднования Лунного Нового года в Китае. Aito M5 предлагает максимальную мощность и дальность хода, которые лучше, чем у Tesla Model Y.

Цена на Aito M5 будет начинаться с 250 000 юаней (39 164 долл. США). Это ниже, чем у Tesla Model Y, примерно 281 000 юаней (44 122 доллара США). Однако, в отличие от автомобилей Tesla, Aito M5 питается не только от электричества, поскольку у него есть топливный бак для увеличения запаса хода, когда батарея разряжена. Aito M5 также оснащен двухслойным звукоизоляционным стеклом для еще большего комфорта вождения. Aito M5 производится автопроизводителем Series.
Комментарии и отзывы AITO M5 EV
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