Huawei представила HarmonyOS

Компания Huawei на своей ежегодной конференции разработчиков представила HarmonyOS. Генеральный директор Huawei Ричард Ю поделился, что HarmonyOS может заменить Android на своих смартфонах «в любое время», но пока он будет придерживаться Android. Первым устройством, которое будет работать на HarmonyOS, является телевизор Honor Vision.

Новая платформа с открытым исходным кодом может работать на смартфонах, планшетах, носимых устройствах, компьютерах, беспроводных наушниках и автомобилях. Он может даже поддерживать размеры оперативной памяти от килобайт до гигабайт. Со временем HarmonyOS будет поддерживать различные приложения, такие как приложения HTML5, Linux и Android. Компилятор ARK, используемый при разработке приложений HarmonyOS, будет поддерживать Kotlin, Java, Javascript, C и C ++.