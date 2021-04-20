Huawei представила электромобиль Arcfox Alpha S

Компания Huawei сделала смелое заявление в своем стремлении закрепиться на рынке электромобилей, представив свой первый электромобиль с операционной системой HarmonyOS.

Запуск продукта стал кульминацией инвестиций китайского технологического гиганта в автономные транспортные средства и исследования и разработки электромобилей, собравших более 1 миллиарда долларов.

Поскольку компания продолжает расширяться за пределы технологического оборудования и гаджетов, она уже является мировым лидером, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

Две версии электромобилей Arcfox Alpha S EV разрабатываются совместно подразделением Huawei по интеллектуальным автомобильным решениям. Оба электромобиля они представляют собой роскошные электромобили высокого класса, оснащенные собственной HarmonyOS от Huawei.

По словам Ван Цзюня, президента автомобильного подразделения Huawei, компания наладила обширные партнерские отношения и сотрудничество с несколькими автопроизводителями и отраслевыми партнерами в своем стремлении продолжать расширять свой опыт в автомобильной промышленности. Huawei сосредоточится на предоставлении решений для автопроизводителей, а не на производстве самого автомобиля. Развертывания операционной системы HarmonyOS в электромобилях открывают для электромобилей захватывающие возможности с точки зрения инноваций и качества.

Электромобили Huawei стоят 59769 долларов США и 66070 долларов США.