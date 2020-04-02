Huawei представила мобильный чип Kirin 820 с 7 нм техпроцессом

Чип Kirin 820 является преемником прошлогоднего Kirin 810. Мобильный процессор будет дебютировать с выпуском Honor 30S.

Производительность по тестам выглядит на уровне чипа компании Qualcomm Snapdragon 855. Huawei Kirin 820 уже официально представлен. Графический процессор ARM Mali-G57. Чип будет поддерживать запись видео в формате 4K 60 FPS.

Kirin 820 5G основан на 7-нм архитектуре. Это восьмиъядерный чип, состоящий из четырех ядер ARM Cortex A76 и четырех ядер ARM Cortex A55. Одно ядро ​​A76 имеет тактовую частоту 2,36 ГБ, а остальные три - 2,22 ГГц.