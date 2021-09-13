Huawei представила моноблок MateStation X за 1500 долларов

Сегодня Huawei анонсировала свой самый первый моноблок, и это просто невероятный компьютер. MateStation X оснащен гигантским дисплеем 4K+, процессором AMD и графическим процессором, а его цена составляет более 1500 долларов. MateStation X от Huawei выглядит как монитор MateView от компании Apple, только это полноценный компьютер, а не просто дисплей. Он имеет весьма неплохой 28,2-дюймовый дисплей с разрешением 4K+ (3840 x 2560) с соотношением сторон 3:2, а соотношение экрана к корпусу составляет 92% — это достойно даже для рынка смартфонов, что уж говорить про компьютеры. Более того, этот экран сенсорный и он поддерживает до десяти нажатий, так что вы сможете вводить информацию в ручном режиме. В спецификации также упоминается, что он имеет цветовую гамму 98% P3, 100% sRGB и сертификацию Flicker-Free.

В основе настольного компьютера лежит процессор AMD Ryzen 5 5600H с видеокартой Radeon. Также есть версия с процессором Ryzen 7 5800H. Huawei поставляет его с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (8 ГБ x 2) и твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ. MateStation X имеет четыре микрофона, которые могут улавливать голос пользователя с расстояния до 5 метров. Он также имеет три динамика Devialet — 2 широкополосных динамика по 5 Вт и сабвуфер на 10 Вт. Для видеозвонков доступна веб-камера с разрешением HD 720p. Стоимость базовой версии компьтера на территории Китая на текущий момент составляет 1500 долларов, что вполне неплохо при таком наборе характеристик.
Комментарии и отзывы Huawei MateStation X
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