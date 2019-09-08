Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G

На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.

Производитель заявляет, что такой интегрированный чипсет работает лучше, чем процессоры в существующих телефонах 5G, и потенциально может позволить уменьшить размер устройств, повысить производительность и снизить конечную стоимость. Современные смартфоны 5G, используют мобильный чипсет 4G от Qualcomm с отдельным модемом 5G.

Kirin 990 5G также снижает энергопотребление на 30 % по сравнению с чипсетами с отдельным модемом 5G. Huawei серии Mate 30, который будет представлен 19 сентября, станет первым устройством с чипсетом Kirin 990.