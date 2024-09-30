Huawei представила процессор Ascend 910C для работы с ИИ

Сегодня от западных инсайдеров появилась информация о том, что компания Huawei начала тестировать свой новый ИИ-чип Ascend 910C с ведущими китайскими компаниями, поскольку регион стремится уменьшить зависимость от NVIDIA и её аппаратного обеспечения. Стоит отметить, что на текущий момент Китай является одной из стран, находящихся на переднем плане развития искусственного интеллекта, и вместе с этим растёт спрос на мощные вычислительные ресурсы, которые ранее приобретались исключительно у NVIDIA или AMD. Местные гиганты вроде ByteDance, Alibaba и Baidu ищут любые возможные альтернативы для повышения вычислительных мощностей, но с постоянными изменениями в торговой политике США приобретение чипов от NVIDIA больше не является для них удобным вариантом развития бизнеса.

Эту ситуацию, естественно, используют отечественные производители ИИ-чипов, в том числе Huawei, которые предлагают клиентам обновлённые собственные решения. И хотя точные характеристики чипа Ascend 910C пока неизвестны, он, по слухам, представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией и, согласно ранним результатам тестов в рамках крупных местных компаний, сопоставим по возможностям с графическим процессором NVIDIA H100 в плане чистой производительности. Будет интересно наблюдать за тем, как будут развиваться события для Huawei и местного рынка ИИ, учитывая, что теперь NVIDIA не сможет диктовать местным компаниям свои условия.