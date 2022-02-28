Huawei представляет Super Device для бесшовного подключения между устройствами

Huawei уже некоторое время работает над бесшовной интеграцией своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и смарт-часов, и недавно анонсированный программный пакет Super Device знаменует собой следующий шаг на пути к этому плавному рабочему процессу. Суперустройство — это общий термин для его функций подключения в приложениях Health and Fitness, Easy Travel, Smart Office, Entertainment и Smart Home.

Smart Office, как следует из названия, направлен на повышение производительности за счет обеспечения совместной работы между устройствами. Эта функция объединяет все устройства в один «единый опыт». Самое приятное то, что не имеет значения, работают ли эти устройства под управлением Windows или HarmonyOS от Huawei. Вы можете использовать приложения телефона на своем ноутбуке Huawei, предоставив общий доступ к экрану телефона на компьютере с Windows. Передача файлов также возможна простым перетаскиванием. Некоторые из совместимых приложений в AppGallery Huawei могут работать даже в Windows с использованием механизма приложений HuaweiMobile. Функция Super Device также может похвастаться более простым сопряжением ноутбуков Huawei с периферийными устройствами, такими как наушники TWS компании, динамики и даже мыши и клавиатуры с поддержкой Bluetooth.
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