Компания Huawei прекратит выпуск флагманских чипсетов Kirin. Предстоящий процессор Kirin 1000 может стать последним флагманским чипсетом компании. Такое решение было принято по причине давления со стороны США на поставщиков Huawei. Для Huawei производство микросхем осуществляет компания TSMC. Такая ситуация напрямую повлияет на количество устройств производимых компанией. Huawei придется искать других производителей микросхем, например MediaTek или Qualcomm. Будущий смартфон компании Huawei Mate 40 может столкнутся с проблемами поставки. Как будет справляться компания Huawei, время покажет.