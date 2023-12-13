Huawei провела презентацию новых продуктов в Дубае

Компания Huawei провела 12 декабря в Дубае презентацию новых продуктов. На мероприятии были представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма и HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D 16 и наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа.

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма имеет легкий вес 580 г и толщину 5,5 мм. Он оснащен OLED-экраном с узкими рамками и большой полезной площадью, обеспечивая полное погружение в развлекательный контент. HUAWEI M-Pencil и клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard дополняют его возможности.Наушники HUAWEI FreeClip отличаются передовой конструкцией и обеспечивают комфортное использование благодаря инновационному эластичному коннектору C-bridge design. Они имеют до 36 часов прослушивания аудио.HUAWEI MateBook D16 оснащен большим экраном HUAWEI FullView, весит всего 1,68 кг и имеет толщину 17 мм. Он оснащен процессором Intel Core™серии H и обладает охлаждением с двумя вентиляторами.

Цены

HUAWEI MatePad Pro 13,2”от 999 €

M-Pencil (3-го поколения) от 99 €

Съемная клавиатура для HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от 199 €

HUAWEI FreeClip от 199 €

HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition от 599 €

HUAWEI MateBook D 16 от 999 €

Huawei также объявила о глобальном мероприятии, которое состоится 5 января 2024 года и будет партнерством с GoPaint. На мероприятии будет представлена платформа для создателей цифрового контента.