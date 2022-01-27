Huawei публикует патент на устройство для беспроводной зарядки беспроводных наушников

Компания Huawei подала патент на устройство для беспроводной зарядки беспроводных наушников в базу данных регулируемых патентов Китая, QCC. Для сравнения, AirPods Max и Sony WH-1000XM4 не поддерживают беспроводную зарядку, AirPods Max заряжается через кабель Lightning, а Sony WH1000XM4 получает питание через порт USB Type C. Если бы Huawei реализовала этот патент в своих будущих беспроводных наушниках, это было стало основным преимуществом для компании.

Что касается подробностей о том, как работает данная технология беспроводной зарядки, Huawei рассказала немного о патенте:
  • Беспроводные наушники будут включать в себя две амбушюры с оголовьем, соединяющим обе амбушюры вместе.
  • Каждая чашка для наушников содержит корпус, сенсорное управление, соответствующие медные контакты для беспроводной зарядки и схемную плату, подключаемую к аккумулятору. Медные контакты расположены под корпусом и перед платой. Когда чашка наушников соприкасается с подставкой для беспроводной зарядки, наушники начинают заряжаться через медные контакты на чашках наушников.
  • Медные контакты проводят электричество, а линии на медных контактных площадках будут расположены равномерно и эффективно для максимальной эффективности индукции
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