Huawei публикует патент на устройство для беспроводной зарядки беспроводных наушников

Компания Huawei подала патент на устройство для беспроводной зарядки беспроводных наушников в базу данных регулируемых патентов Китая, QCC. Для сравнения, AirPods Max и Sony WH-1000XM4 не поддерживают беспроводную зарядку, AirPods Max заряжается через кабель Lightning, а Sony WH1000XM4 получает питание через порт USB Type C. Если бы Huawei реализовала этот патент в своих будущих беспроводных наушниках, это было стало основным преимуществом для компании.

Беспроводные наушники будут включать в себя две амбушюры с оголовьем, соединяющим обе амбушюры вместе.

Каждая чашка для наушников содержит корпус, сенсорное управление, соответствующие медные контакты для беспроводной зарядки и схемную плату, подключаемую к аккумулятору. Медные контакты расположены под корпусом и перед платой. Когда чашка наушников соприкасается с подставкой для беспроводной зарядки, наушники начинают заряжаться через медные контакты на чашках наушников.

Медные контакты проводят электричество, а линии на медных контактных площадках будут расположены равномерно и эффективно для максимальной эффективности индукции

Что касается подробностей о том, как работает данная технология беспроводной зарядки, Huawei рассказала немного о патенте: