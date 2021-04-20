Huawei работает над Kirin 990A для автомобильных систем

Компания Huawei работает над еще одним вариантом процессора Kirin 990, который получит название Kirin 990A.

Новый процессор будет нацелен на автомобильные системы, так как, компания Huawei сместила акцент на производство интуитивно понятных автомобильных систем, технологий автономного вождения, а также электромобилей.

Kirin 990A имеет совершенно другую архитектуру, по сравнению с другими процессорами серии Kirin 990. Новый процессор Kirin 990A использует 4-ядерный процессор Taishan V120 и 4-ядерный процессор Cortex A55 на основе серии ARM V7A. Kirin 990A также оснащен графическим процессором Mali-G76.

Новый интеллектуальный электромобиль BAIC Arcfox Alpha S, представленный 17 апреля и оснащенный HarmonyOS, также оснащен чипом Kirin 990A.

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