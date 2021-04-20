Huawei работает над Kirin 990A для автомобильных систем

Новый процессор будет нацелен на автомобильные системы, так как, компания Huawei сместила акцент на производство интуитивно понятных автомобильных систем, технологий автономного вождения, а также электромобилей.
Kirin 990A имеет совершенно другую архитектуру, по сравнению с другими процессорами серии Kirin 990. Новый процессор Kirin 990A использует 4-ядерный процессор Taishan V120 и 4-ядерный процессор Cortex A55 на основе серии ARM V7A. Kirin 990A также оснащен графическим процессором Mali-G76.
Новый интеллектуальный электромобиль BAIC Arcfox Alpha S, представленный 17 апреля и оснащенный HarmonyOS, также оснащен чипом Kirin 990A.