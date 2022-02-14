Huawei работает над технологией 3D-камеры для анализа состояния кожи лица

Huawei работает над технологией 3D-камеры, которая должна позволить анализировать структуру лица и кожи. Патент был подан компанией во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) в июле 2021 года и опубликован 27 января 2022 года. В 43-страничной документации подробно описывается система с тремя камерами, способная делать трехмерные изображения лица с целью проведения точного анализа лица.

Камеры расположены соответствующим образом: первая и вторая камеры расположены перпендикулярно друг другу. Третья камера расположена между двумя, а в центре модуля камеры находится большой дисплей.

Во время записи на экране будут отображаться инструкции по созданию полной 3D-модели лица. Вполне вероятно, что вам придется двигать головой в процессе. Хотя система предназначена для распознавания человеческих лиц, она также распознает животных, таких как кошки и собаки. Результатом этого процесса будут подробные сведения о ваших порах, морщинах, прыщах, черных точках, цветных пятнах, покраснениях, темных глазах или их комбинации.

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