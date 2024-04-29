Huawei разрабатывает чипы для десктопа

Это очень важный момент, так как на рынке Китая сейчас есть огромная нехватка продукции, которая связана именно с сегментом процессоров для десктопных компьютеров и ноутбуков. Местные компании вынуждены работать над тем, чтобы выпускать компьютеры на процессорах иностранного производства, что не всегда удобно. Но если Huawei выпустит собственные процессоры и они будут обладать достаточно высокой производительностью, чтобы удовлетворить базовые запросы потенциальных покупателей, то необходимость в покупке иностранных решений не будет. Правда, пока что это только слухи и нужно сначала посмотреть на реальный продукт, а потом уже делать выводы о производительности относительно конкурирующих платформ от Intel или AMD.