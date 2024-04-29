Huawei разрабатывает чипы для десктопа

Совсем недавно компания Huawei официально вернулась на рынок смартфонов. Стоит отметить, что производитель на самом деле с рынка смартфонов официально не уходил — просто из-за различного рода ограничений и торговых санкций компания была вынуждена реорганизовать бизнес, создать новые цепочки поставок и, что самое главное, разработать собственные производственные мощности для выпуска процессоров. Всё же без продукции зарубежных компаний выпускать смартфоны проблематично даже для того гиганта как Huawei. И теперь, когда компания возродила своё производство и в целом готова к запуска смартфонов следующих поколений, появилась новость о том, что компания хочет в том числе выпускать и процессоры для десктопных решений.

Это очень важный момент, так как на рынке Китая сейчас есть огромная нехватка продукции, которая связана именно с сегментом процессоров для десктопных компьютеров и ноутбуков. Местные компании вынуждены работать над тем, чтобы выпускать компьютеры на процессорах иностранного производства, что не всегда удобно. Но если Huawei выпустит собственные процессоры и они будут обладать достаточно высокой производительностью, чтобы удовлетворить базовые запросы потенциальных покупателей, то необходимость в покупке иностранных решений не будет. Правда, пока что это только слухи и нужно сначала посмотреть на реальный продукт, а потом уже делать выводы о производительности относительно конкурирующих платформ от Intel или AMD.
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