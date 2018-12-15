Huawei разрабатывает новый стандарт быстрой зарядки

С выпуском нового Huawei Mate 20 Pro, компания объявила о своем быстром протоколе SuperCharge 40 Вт, который может заряжать аккумулятор емкостью 4200 мАч всего за 60 минут от 0 до 100%. Но из-за высокой себестоимости протокол зарядки 40 Вт был ограничен Mate 20 Pro и Honor Magic 2.

В связи с этим, компания работает над новым типом зарядного устройства на 20 Вт. Таким образом, вместо зарядки при 10 В/4 А, новый стандарт применяет 10 В/2 А. Huawei планирует сделать новый стандарт быстрой зарядки массовым для своих устройств среднего ценового диапазона. Он будет представлен в 2019 году, возможно, вместе с Huawei P30. Следует отметить, что SuperCharge на 20 Вт опережает 18-ваттную зарядку Quick Charge 3.0 от Qualcomm, которая используется большинством производителей смартфонов.