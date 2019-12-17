Huawei теряет позиции на рынке

Недавно мы говорили о том, что китайская компания Huawei пострадала от запретов на использование различных продуктов американских компаний, но дело ведь не только в рынке смартфонов. Нужно понимать, что Huawei является ведущим производителем различных телекомуникационных устройств, которые используются операторами со всего мира. И теперь некоторые компании планируют отказаться от продуктов Huawei в сегменте сотовой сети пятого поколения, так как обеспокоены работой этих устройств в будущем. Ведь вполне может случиться ситуация, когда власти США запретят использовать технологии и продукты Huawei, а тогда придется переделывать всю аппаратуру и покупать устройства заново. Это невыгодно сотовым операторам и они отказываются от Huawei.