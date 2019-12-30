Huawei тестирует 5G в Индии

Многие пользователи не знают, но компания Huawei не только смартфоны продает, но и занимается продажей телекоммуникационной техники по всему миру. Собственно, именно на этом гигант и зарабатывает большую часть своей прибыли. Однако после запретов со стороны США многие решили, что теперь у производителя возникнут проблемы с различными компаниями, которые используют аппаратуру компании. Вот только на самом деле проблем у производителя нет — он вполне спокойно продает свои 5G-модули для Индии и других стран, занимается активными тестами пятого поколения сотовых сетей и так далее. Так что если вы ждете серьезного прироста скорости мобильной сети, то совсем скоро это вполне может произойти, так как Huawei активно над этим работает.