Huawei требует от США доказательств

Некоторое время назад разгорелся настоящий скандал вокруг компании Huawei и правительства США. По мнению последней, компания Huawei получила поддержку со стороны правительства Китая и внедрила некоторые технологии, позволяющие следить за техникой, установленной в массе крупных компаний по всему миру. Власти США считают, что таким образом китайская компания шпионит за государственными структурами и призвала европейские страны тоже отказаться от использования техники данного бренда. Проблема лишь в том, что никаких доказательств шпионажа нет — правительство США основывается исключительно на словах, но фактов кражи какой-то информации нет. Компания Huawei, в свою очередь, требует от властей доказательств того, что она что-то там ворует.